Воронеж, , 20:29 — REGNUM В отношении головной компании Воронежского стеклотарного завода ООО «Раско» была введена процедура наблюдения, сообщил портал «Полиграф.Медиа» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Владимирской области.

В рамках этой процедуры будет проведён анализ положения завода, а также уточнён список кредиторов и их требований. Управляющие должны будут обеспечить сохранность имущества предприятия и организовать собрание всех имеющих финансовые претензии кредиторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Воронежский стеклотарный завод, головная компания которого зарегистрирована во Владимирской области, в 2018 году был заморожен. Всех сотрудников сократили, имущество арестовали. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями: в течение долгого времени предприятие не платило за газ.

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