Кострома, , 20:21 — REGNUM Костромская областная Дума приняла в первом чтении законопроект о региональном коэффициенте на трудовой патент для иностранных граждан, — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно законопроекту, предлагается поднять с 2020 года цену документа, разрешающего работать в России мигрантам, прибывающим в безвизовом порядке. Его стоимость должна вырасти на 400 рублей и составит 3550 рублей.

Согласно законодательству, региональный коэффициент ежегодно устанавливает каждая область России. Надбавка рассчитывается исходя из средней зарплаты в отраслях, где чаще всего работают иностранцы и сопоставима с размером НДФЛ для российских граждан.

В Костромской области мигранты по большей части трудятся на строительстве, в лесной и деревообрабатывающей промышленности, торговле, общепите, в сельском хозяйстве.

По данным Костромастата, средняя зарплата в этих отраслях в текущем году составляет 27 705 руб. К слову, за два года она выросла на 7 тысяч. НДФЛ в этом году — 3 601 руб. В связи с этим костромские депутаты предлагают повысить и региональный коэффициент на патент на работу для мигрантов.