Удмуртская Республика, , 20:01 — REGNUM До конца 2019 года в Удмуртию по линии Минэкономразвития РФ поступит 324 млн рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

265 млн рублей от общего объема средств будет направлено на дальнейшее расширение площадей промпарка «Металлургический» в Ижевске. В частности, планируется увеличить площадь промпарка до 70 тыс. кв метров. Оставшиеся средства будут аккумулированы в гарантийном фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Они будут выделять на льготные займы предпринимателям.

По словам первого зампреда правительства республики Александра Свинина, в текущем году в рамках нацпроекта республика получит в целом около 1 млрд рублей.

Одним из целевых показателей нацпроекта является рост доли МСП в ВРП региона до 25,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации нацпроекта в Удмуртии к 2024 году число занятых в МСП должно вырасти с 207 до 245 тыс. человек, доля малого и среднего предпринимательства в ВРП должна вырасти с 24,5% в 2017 году до 32,5% в 2024 году, доля субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта должна увеличиться до 10%, количество получивших поддержку субъектов МСП самозанятых планируется нарастить с 2 802 до 11 671 единицы, число выведенных на экспорт субъектов необходимо увеличить с 24 до 140. Программа и целевые показатели нацпроекта опубликованы на портале правительства Удмуртии.