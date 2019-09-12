Москва, , 19:59 — REGNUM Министерство финансов России не планирует осуществлять заимствований в долларах в 2020 году. Об этом 12 сентября сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Анатолий Силуанов.

«В этом году у нас пока нет планов выходить на внешние рынки ещё раз, мы свою программу выполнили и перевыполнили. В следующем году будем смотреть, искать окно возможностей», — сказал глава Минфина.

Он добавил, что в предстоящем году ведомство планирует заимствовать «в валюте, которая не является долларом».

«Это, возможно, будет не только евро, возможно, будет китайский юань. Будем определяться, сейчас сказать однозначно не представляется возможным», — отметил Силуанов.

Напомним, в марте текущего года Минфин разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в 2035 году и доразместил выпуск евробондов на 750 млн евро с погашением в 2025 году. В июне ведомство дополнительно разместило еврооблигации на $1,5 млрд с погашением в 2029 году и $1 млрд с погашением в 2035 году.