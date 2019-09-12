Москва, , 19:50 — REGNUM Направление «Экология» стало одним из самых востребованных на олимпиаде «Я — профессионал». Студенты со всей России подали более 13 000 заявок на участие в нем. Призером направления стала Дарья Дмитриева, выпускница Кемеровского государственного университета 2018 г., ныне — магистрантка Института биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского Государственного Университета.

Благодаря олимпиаде Дарья попала на стажировку в одну из компаний, оказывающих услуги в области экологии. ООО «Экосфера» занимается экологическим аутсорсингом: по заказу проводит мониторинг, готовит документацию. Корреспонденту ИА REGNUM Дарья рассказала, как применяет на практике свои теоретические знания в области охраны окружающей среды.

Дарья, для начала расскажите, почему вы решили связать свою жизнь с охраной окружающей среды?

С детства мне нравилось многообразие природы, я часто интересовалась явлениями, которые в ней происходят. Достаточно рано поняла, что окружающий нас природный мир очень хрупкий. Влияние человека на окружающую среду заметно проявляется у нас в Кузбассе — угольном «сердце» России.

Добыча угля оставляет неизгладимый след: нарушаются все компоненты природно-геологической среды, разрушаются массивы горных пород, меняются режимы подземных вод, происходит химическое загрязнение территории. Многие жители региона считают, что пройдена точка невозврата, и спасти Кузбасс от этого воздействия невозможно, а значит, и делать ничего уже не надо: нет смысла контролировать и снижать вред, наносимый природной среде промышленными и угледобывающими предприятиями, нет смысла заниматься экологическими проблемами на бытовом уровне. На самом деле это не так! Проблемы в промышленности регламентируются строгими экологическими нормами. Именно поэтому, несмотря на колоссальные затраты, предприятия готовы перевооружать свои системы очистки выбросов и сбросов различных загрязняющих веществ, в регионе строятся мусороперерабатывающие предприятия, активисты занимаются экологическим просвещением. Если махнуть на все рукой — ничего не будет сделано, но если двигаться даже маленькими шагами к улучшению сложившейся ситуации, то рано или поздно придешь к цели.

Мой академический выбор более чем осознанный: я верю, что экологи — это те, кто спасает наш мир, а я, в свою очередь, хочу быть полезной родному краю.

Если среди простых обывателей провести опрос «кто такие экологи?», многие ответят, что это активисты, которые стремятся закрыть все промышленные предприятия и ратуют за раздельный сбор мусора. Но мы ведь понимаем, что экология гораздо более многогранна. Скажите, что вам ближе всего в профессии?

Экология — это действительно безграничный океан применения своих талантов! В первую очередь, это наука, в которой есть еще огромное поле для открытий. Кроме исследований, экологи занимаются разработкой норм и регламентов, контролем за их соблюдением. И, конечно, есть очень важная сфера деятельности — экологическое просвещение. В университете я многократно публиковала статьи в студенческой газете «Статус-ВО!» о проблемах утилизации литий-ионных элементов питания, переработке вторсырья и многих других проблемах, которые мы можем решать самостоятельно, значительно снижая нагрузку на окружающую природную среду. В этом году мне удалось принять участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие», На конкурсе я получила золотой сертификат за свой проект в номинации «Средства массовой информации и экологическая культура».

Сейчас благодаря олимпиаде «Я — профессионал» я прохожу стажировку в компании ООО «Экосфера». Компания занимается консультированием юридических и физических лиц по вопросам соблюдения требований природоохранного законодательства. Мы помогаем предприятиям вести экологическую документацию, разрабатываем программы производственного экологического контроля, решаем другие вопросы, которые можно вывести на аутсорсинг.

Эта сфера деятельности, очевидно, достаточно далека от академической экологии. Вам сложно было включиться в работу?

Первое время я как слепой котенок — не знала с чего начать: море документации и отсылок к нормативным актам, с которыми я никогда не сталкивалась. Мне очень повезло с коллегами, которые взяли надо мной шефство в компании, — ни один из моих вопросов не остается без ответа! Первое время мне казалось, что я только всем мешаю своими вопросами, но меня очень радушно приняли. И сейчас, я надеюсь, что приношу больше пользы, чем отвлекаю.

Стажировка в «Экосфере» — совершенно новый опыт для меня. Конечно, в университете мы изучаем вопросы, которые на стажировке мне приходится решать, но одно дело спокойная университетская атмосфера, другое — реалии компании, которая должна оказать услугу заказчику.

Думаю, что не у меня одной обнаружился разрыв между теоретической подготовкой и отсутствием практического опыта. Вхождение в профессию, знакомство со специалистами делают учебу более осмысленной. И еще очень важно, что любая стажировка содержательно дополняет твое резюме.

После окончания магистратуры планируете прийти в «Экосферу» на постоянную работу?

Сейчас сложно об этом говорить — пока я не могу судить, как оценят мою стажировку, да и до конца учебы еще целый год. Мне очень нравится то, чем занимается «Экосфера». Несмотря на то, что в компании я стажируюсь совсем недавно, с уверенностью скажу: уже сейчас могу ощутить: участвуя в деятельности данной организации, я делаю вклад в нормализацию экологической обстановки в родном Кузбассе.

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