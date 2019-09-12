Москва, , 19:34 — REGNUM Зафиксированная в России в августе дефляция была обусловлена сезонным снижением цен на продовольствие. Об этом говорится в опубликованном 12 сентября информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

«В августе 2019 года потребительские цены ожидаемо снизились на 0,2% за счёт сезонного удешевления продовольствия. Годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентных пункта и составила 4,3%», — говорится в материале.

Отмечается, что с исключением сезонного фактора потребительские цены в августе, по оценке регулятора, выросли на 0,3%.

«Прирост цен на товары и услуги без учёта основных волатильных и регулируемых компонент — плодоовощной продукции, нефтепродуктов и услуг ЖКХ — оценивается в 0,2% (с поправкой на сезонность). Это минимальное значение с апреля 2018 года», — говорится в комментарии.

Кроме этого, отмечают в ЦБ, на динамике цен в минувшем месяце сказывались «сдержанный спрос, а также временный дезинфляционный эффект от укрепления рубля, которое происходило вплоть до начала августа».

Инфляция по итогам 2019 года, согласно последней оценке Банка России, составит 4% — 4,5%. В дальнейшем, как ожидает регулятор, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция будет оставаться вблизи 4%.

Как передавало ИА REGNUM, в августе Росстат впервые с осени 2017 года зафиксировал месячную дефляцию в России, она составила 0,2%.

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