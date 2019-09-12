Москва, , 19:06 — REGNUM Средства ФНБ будут использованы в развитии прорывных отечественных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Нужно найти взвешенное решение. В чём оно состоит? Не вкладывать деньги в нашу экономику невозможно. Для чего мы копили эти резервы, чтобы по-прежнему размещать их в бумаги или создавать экспортные возможности для наших экспортёров? Это важно и правильно», — заявил Силуанов.

«С другой стороны, мы не можем с вами отказаться от использования средств ФНБ у себя, в России. У нас есть интереснейшие шикарные проекты, которые в начальной стадии без государственной поддержки туго запускаются, и им надо помочь», — подчеркнул он.

Надо вложиться за счёт вложения средств ФНБ, через два-три года выйти из него и этот проект получит дальнейшее развитие со стороны частников — иностранцев и наших.

В пример можно привести проект «Ямал-СПГ», отметил министр.

«Средства были вложены ФНБ. Мы заместили часть инвесторов, которые отказались по санкционным соображениям участвовать. Но мы видим, как он работает. У нас есть такие же проекты в нефтегазохимии, сжижении газа, в проектах газовозов, наших газовозов, а не тех, которые закупали раньше в Корее. Собственный флот строится и будет строиться», — добавил Силуанов.

По такому же принципу следует вкладываться и в другие высокомаржинальные проекты — входить средствами ФНБ на 15−20%, привлекать частников и затем выходить государству с большой прибылью, резюмировал министр.