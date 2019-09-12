Москва, , 18:58 — REGNUM Меры регуляторной гильотины должны внедряться уже в следующем году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Так называемая гильотина, я считаю, её отдельные элементы должны работать уже в следующем году. Не ждать 2021 года, а уже в следующем году. Чтобы можно было попробовать, отрабатывать», — заявил Силуанов.

По его мнению, качественные стабильные условия развития инвесторов, валютное регулирование и другие меры стимулирования бизнеса обязательно сработают.

«Должно всё это выстрелить и обязательно выстрелит. Не может не повлиять на изменения динамики экономического развития», — подчеркнул он.