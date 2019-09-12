Москва, , 18:58 — REGNUM Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 15:45 мск евро дешевел на 1 рубль 11 копеек относительно уровня открытия торгов — до 70,97 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 1 августа.

На текущий момент, евро поднялся до 71,66 рубля, что на 42 копейки ниже уровня открытия.

Курс доллара тем временем упал на 64 копейки — до 64,85 рубля.

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