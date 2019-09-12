Москва, , 18:54 — REGNUM Губернаторы повысили эффективность в привлечении инвестиций в регионы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Это те, где занимаются развитием инфраструктуры, где есть такие возможности, и которые создают условия для бизнеса. Не обязательно иметь сильный бюджет, быть регионом-донором», — заявил Силуанов.

Он отметил, что сейчас множество субъектов РФ проводят стимулирующую для инвесторов политику. Хороший пример показывает Пермский край, где губернатор из правительства Москвы проводит те же преобразования оздоровления финансов, создания условий для бизнеса.

«Даже приход новых руководителей после выборов в Курган — я уверен, что Курган будет сейчас расти темпами, значительно превосходящими все предыдущие годы. Тыва — много сейчас проектов начинаем. Это те регионы, которые всегда были в конце списка инвестиционной привлекательности, становятся интересными. Туда и федерация вкладывая, начиная новые проекты, и бизнесмены, крупный бизнес. Развивается и одновременно инвестиционная среда», — пояснил Силуанов.

Обновление губернаторского корпуса приводит к тому, что новые руководители субъектов РФ пытаются конкурировать между собой за привлечение инвестиций. Это очень важно», — подчеркнул министр.