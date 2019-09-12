Москва, , 18:49 — REGNUM Апелляционный орган Всемирный торговой организации (ВТО) оставил в силе решение арбитража организации, который присудил победу России в споре с Украиной о пошлинах на транзит аммония. Решение было принято сегодня, 12 сентября.

Напомним, что ещё в июле 2018 года третейская группа ВТО встала на сторону России в споре с Украиной в вопросе применения Киевом антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства.

Данный спор был инициирован Москвой ещё в 2015 году. После решения арбитража ВТО Украина подала апелляцию, и только теперь было вынесено окончательное решение.

Суть дела в том, что в июле 2014 года после государственного переворота новые власти Украины более чем в три раза повысили пошлины на ввоз нитрата аммония из России. Первоначально пошлины составляли 11,91%, Киев повысил их до 36,03%. Затем срок действия повышенных пошлин был продлен ещё на пять лет.