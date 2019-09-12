Москва, , 18:46 — REGNUM Финансовое положение регионов РФ в настоящее время достаточно стабильно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Ситуация в регионах неплохая. Основная проблема, с которой мы сталкивались в последние годы — большой долг накопленный. Долг снижается», — заявил Силуанов.

75 регионов России за восемь месяцев закончили своё исполнение бюджетов с профицитом.

Мы видим, что долги сокращаются. Регионы справляются с их обслуживанием и погашением. Доходы растут темпами, которые позволяют обеспечить расходные обязательства субъектов, в том числе по заработной плате и выполнению новых задач в области реализации национальных целей и национальных проектов», — указал министр.