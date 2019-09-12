Москва, , 18:40 — REGNUM В 2020 году в российском федеральном бюджете будет практически нулевой баланс. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Если в этом году у нас будет неплохой профицит бюджета, потому что цены на энергоносители выросли на уровне выше спрогнозированного, то в следующем году у нас будет практически нулевой баланс», — заявил Силуанов.

«К 2022 году мы выходим на баланс — профицит 0,2%. Если мы сейчас говорим о смягчении, об увеличении расходов, то уйдём в дефицит. Нам придётся больше заимствовать на рынке», — указал министр.

В 2019 году уже увеличена программа заимствований, несмотря на ограничения на внешних рынках, напомнил он.

«Ничего страшного. Мы выполним наши планы что в этом году, что в следующем. У нас достаточно ёмкий внутренний рынок, наши инструменты заёмные пользуются успехом у инвесторов. Но если увеличить дефицит бюджета, то надо понимать, чем его финансировать. Это очень опасное предложение», — добавил министр.

«Больше таких больших профицитов, как был в этом году, последние год-два, не будет. Мы только последние два года не тратим средства ФНБ», — отметил Силуанов.