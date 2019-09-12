Москва, , 18:38 — REGNUM В Федеральную антимонопольную службу России на сегодняшний день не поступало жалоб относительно возможной координации или завышения цен на новые смартфоны iPhone. Об этом 12 сентября сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Ситуация на любых рынках, где работают крупные компании, находится под контролем ФАС. Каких-либо жалоб к нам не поступало», — приводит его слова агентство «Москва».

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Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября американская компания Apple представила новую линейку своих смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Продажи гаджетов в России стартуют 20 сентября, цена на них начинаетсяот 59 990 рублей.

После презентации новинок цены на старые модели iPhone резко снизились, в том числе в России.

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