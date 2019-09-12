Москва, , 18:33 — REGNUM Целевой показатель роста экономики РФ в 2% в 2020 году неизменен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«По следующем году наш целевой показатель — 2%. Он не меняется. Мы прекрасно понимаем, что тут будут действовать несколько факторов, стимулирующих рост. Это в первую очередь разворачивание наших механизмов для достижения целей нацпроектов. Помимо нацпроектов у нас много структурных механизмов. Плюс к этому добавится дополнительный ресурс ФНБ», — заявил Силуанов.

На динамику роста будет влиять и внешняя ситуация, указал он.

«Как будет развиваться экономика, как торговые войны, протекционизм, санкции будут влиять и усугублять внешний спрос со стороны мировой экономики? Но то, что МВФ понизил темпы роста мировой экономики в текущем году — это факт. Торговые войны, ограничения продолжат действовать и в следующем году. Поэтому нам на это дело надо закладывать, его учитывать. Но наш прогноз по динамике экономики неизменен — 2% с тем, чтобы выйти на более высокие темпы и в конечном итоге на показатели более 3% в год», — указал министр.