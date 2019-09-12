Москва, , 18:40 — REGNUM Доступ Бюро кредитных историй к данным о доходах граждане позволят банкам сократить долю просрочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН), пишут «Известия». В связи с этим они получат доступ к данным о доходах граждан.

«Я думаю, что острой необходимости в этом нет. Тем не менее это позволило бы банкам, которые предоставляют кредиты без предоставления справки о доходах до определенной суммы (как правило, это 500 тыс. рублей), сократить долю просрочек», — заявил Абрамов.

Так, по его словам, заёмщик представляет информацию о своих доходах в банк при получении кредита. Затем банк уже на своем уровне должен проверять эту информацию и, соответственно, формировать показатель долгой нагрузки.

«На мой взгляд на гражданах это никак не отразится. Ведь изначально у граждан есть потребность получить кредит на свои нужды и в любом случае банк проверяет информацию о доходах. Возмущаться могут только потенциальные мошенники, которые заведомо берут кредиты без цели его вернуть в последствии», — отметил Абрамов.