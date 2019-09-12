Москва, , 18:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России закрыла дело в отношении сервисов по поиску работы Superjob и Rabota.ru о запрете использования на их сайтах программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Об этом 12 сентября сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«В отношении двух компаний (Superjob и Rabota.ru), дело прекращено в виду отсутствия состава преступления. В отношении Headhunter дело продолжается», — приводит его слова агентства «Москва».

Как передавало ИА REGNUM, ФАС в апреле 2019 года возбудила дело в отношении трёх онлайн-сервисов по поиску работы из-за запрета на использование работодателями стороннего ПО для автоматизированного подбора персонала.

В антимонопольном ведомстве указали, что подобные правила могут привести к ограничению доступа на рынок хозяйствующих субъектов, предоставляющих программное обеспечение, что является нарушением закона «О защите конкуренции».

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