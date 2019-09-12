Москва, , 18:26 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов ответил на критику руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина относительно экономической ситуации в стране. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с пленарного заседания Московского финансового форума.

Во время своего выступления Кудрин усомнился в прогнозах министерства экономического развития России относительно роста экономики страны. По его мнению, в 2020 году вместо запланированных 1,7% роста ВВП можно рассчитывать на рост в 1−1,3%.

«Всем нравится, когда говорят, что все плохо — посмотрите, по СМИ везде пишут аварии, происшествия. Вот и у Кудрина тоже «всё плохо». Для чего это говорим? Для реакции зала?» — возмутился Силуанов.

Первый вице-премьер высказал мнение, что денежно-кредитная политика в России реализуется в нужном направлении и имеет определённые успехи.