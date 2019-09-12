Кострома, 12 сентября 2019, 18:19 — REGNUM На костромском асфальтобетонном заводе установили новое оборудование, — сообщает пресс-служба администрации региона. Теперь на предприятии есть линия промывки щебня от посторонних примесей и установка для добавок в битум.
Чистый камень повышает стойкость дорожного покрытия на 10%, — говорят специалисты, а адгезионная добавка связывает жидкий битум с твёрдыми материалами, делая асфальт устойчивее к влаге и большим нагрузкам, и добавляет ещё 15% к прочности.
Также в ближайшее время на предприятии планируют ввести в эксплуатацию битумохранилище на 3 тыс. тонн.
Костромской асфальтобетонный завод — один из самых крупных в регионе предприятий по выпуску асфальтобетонной смеси. Производительность — 90 тонн в час. Построен 2 года назад.
Модернизация проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».