Кострома, , 18:19 — REGNUM На костромском асфальтобетонном заводе установили новое оборудование, — сообщает пресс-служба администрации региона. Теперь на предприятии есть линия промывки щебня от посторонних примесей и установка для добавок в битум.

Чистый камень повышает стойкость дорожного покрытия на 10%, — говорят специалисты, а адгезионная добавка связывает жидкий битум с твёрдыми материалами, делая асфальт устойчивее к влаге и большим нагрузкам, и добавляет ещё 15% к прочности.

Также в ближайшее время на предприятии планируют ввести в эксплуатацию битумохранилище на 3 тыс. тонн.

Модернизация проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».