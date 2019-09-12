Москва, , 18:17 — REGNUM В министерстве финансов не меняют прогноз темпов экономического роста по итогам 2019 года в сторону сокращения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Пресс-конференция Антона Силуанова. Московский финансовый форум — 2019 Minfin.ru

«У нас на этот год предусмотрены темпы роста 1,3%. Этот прогноз сохраняется, мы ожидаем ускорение развития во втором полугодии и выхода на эти показатели», — заявил Силуанов.

Отметим, что по итогам полугодия темпы роста составили 0,7%.