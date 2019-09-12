Москва, 12 сентября 2019, 18:17 — REGNUM В министерстве финансов не меняют прогноз темпов экономического роста по итогам 2019 года в сторону сокращения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
«У нас на этот год предусмотрены темпы роста 1,3%. Этот прогноз сохраняется, мы ожидаем ускорение развития во втором полугодии и выхода на эти показатели», — заявил Силуанов.
Отметим, что по итогам полугодия темпы роста составили 0,7%.