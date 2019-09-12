Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Показатели базовой инфляции в США остаются на максимальном уровне за весь период, прошедший с кризисного сентября 2008 года, сообщает 12 сентября канал Macro Markets Inside.

Повышенный уровень инфляции остается таковым несмотря на устранение влияния цен на энергоносители и продукты питания.

Годовой показатель дошёл 2.39%, тогда как в августе он составлял 2.21%. Аналитики отмечают, что это максимальный показатель с сентября 2008 года, когда экономику поразил финансовый кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил журналистам, что введение отрицательных ставок на банковские депозиты грозит со временем превратиться в финансовый крах Европы.

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