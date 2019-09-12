Москва, 12 сентября 2019, 18:07 — REGNUM Развитие экономики не является самоцелью, а призвано улучшить качество жизни граждан. Об этом 12 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Экономика для чего? Экономика для человека. Конечно, для того чтобы обеспечили оборону, развитие фундаментальных отраслей, но в конечном случае — это для человека. Почему не меряем экономику через индекс человеческого капитала?» — задался вопросом Собянин.
Мэр Москвы уверен, что статистика о плачевном состоянии российской экономики не отражает реального положения дел. Ведь в последние годы в РФ произошёл ряд позитивных изменений.
«Россия в последние годы начала скачками увеличивать продолжительность жизни — на восемь лет увеличилась продолжительность жизни. А мы не замечаем. Когда критикуют школьное образование, а страна в 15 лучших образований мира. А нам говорят: да не обращайте на это внимание! А на что тогда обращать внимание? Когда мы с утра до вечера говорим, что у нас всё падает, откуда взяться оптимизму», — сказал Собянин.
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