Москва, , 18:07 — REGNUM Развитие экономики не является самоцелью, а призвано улучшить качество жизни граждан. Об этом 12 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эльвира Набиуллина, Сергей Собянин и Антон Силуанов в ходе Пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития» на Московском финансовом форуме — 2019 Minfin.ru

«Экономика для чего? Экономика для человека. Конечно, для того чтобы обеспечили оборону, развитие фундаментальных отраслей, но в конечном случае — это для человека. Почему не меряем экономику через индекс человеческого капитала?» — задался вопросом Собянин.

Мэр Москвы уверен, что статистика о плачевном состоянии российской экономики не отражает реального положения дел. Ведь в последние годы в РФ произошёл ряд позитивных изменений.

«Россия в последние годы начала скачками увеличивать продолжительность жизни — на восемь лет увеличилась продолжительность жизни. А мы не замечаем. Когда критикуют школьное образование, а страна в 15 лучших образований мира. А нам говорят: да не обращайте на это внимание! А на что тогда обращать внимание? Когда мы с утра до вечера говорим, что у нас всё падает, откуда взяться оптимизму», — сказал Собянин.

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