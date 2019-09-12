Ростов-на-Дону, 12 сентября 2019, 18:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону выделен участок под строительство спортивного комплекса. Объект планируется построить в Ворошиловском районе.
В постановлении горадминистрации указано, что площадь участка превышает 40 тыс. кв. метров. Земля предоставлена без торгов.
ИА REGNUM напоминает, что в августе был определён участок, на котором будет возведён спорткомплекс. Стоимость объекта оценивается, по предварительным данным, в 1 млрд рублей.
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