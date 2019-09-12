Якутск, , 18:00 — REGNUM Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), которую контролировал бизнесмен Зиявудин Магомедов, переходит к компании «А-Проперти», которая принадлежит основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну. Об этом сегодня, 12 сентября. сообщает РБК.

Авдолян вознамерился серьезно оздоровить Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), которая с начала 2019 года находится в стадии банкротства.

Напомним, что 16 января 2019 года Арбитражный суд ввел на Якутской топливно-энергетической компании процедуру наблюдения. Общий объем долгов ЯТЭК оценивается в 14 млрд рублей.

На собрании акционеров ЯТЭК 13 сентября планируется принять решение о прекращении встречных требований к кредиторам в размере не более 8,25 млрд рублей. Долг на сумму 7,71 млрд рублей будет переведен, кроме того, будет осуществлена уступка «А-проперти» в размере не более 550 млн рублей.

Все эти решения позволят «А-проперти» стать новым акционером ЯТЭК и приступить к процедуре оздоровления.

Если процедура оздоровления увенчается успехом, то Авдолян сформирует в Якутии промышленный кластер. В него войдут ЯТЭК, угольный проект Огоджа, а также пори Вера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совладельцы группы компаний «Сумма» братья Магомедовы с марта 2018 года сидят в тюрьме. Их обвиняют в хищениях и растратах не менее 2,5 млрд рублей.