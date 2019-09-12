Москва, , 17:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин не согласен с методиками расчётов уровня роста экономики. Об этом он заявил 12 сентября на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для меня конечно загадка, я не большой макроэкономист, но меня всегда мучил вопрос — при таком росте [поступлений] подоходного налога, при таком росте прибыли предприятий, которую мы видим за счёт поступлений в бюджеты, на наши казначейские средства… И вдруг нам говорят — не смотрите на это, у нас экономика падает. Когда идёт рост на 16% [поступлений] налога на прибыль, причём равномерно распределенного по секторам экономики, нам говорят: да не смотрите на это, а Росстат даёт рост в 1%», — возмутился Собянин.

Также мэр Москвы полагает, что методики оценки развития российской экономики неверны и требуют пересмотра. Вместо объективной оценки сложилась ситуация, когда все экономические процессы «загнаны» в статистические рамки, к объективности которых очень много вопросов.

«Мне кажется, мы пользуемся не совсем корректными цифрами. Почему нельзя пользоваться цифрами налоговой службы, Пенсионного фонда, банков? Мне кажется, мы загоняем себя в условную статистику: Росстат дал рост в 1,7%, когда мы целые пласты экономики не видим», — рассказал Собянин.

Существенным недочётом современных методик является тот факт, что в них, по мнению мэра, не учитываются особенности цифровой эпохи. Показатели оцениваются так, словно человечество продолжает жить в индустриальную эпоху.

«Мы развиваем цифровую экономику. У нас экономика не труб, не нефти и газа, каких-то абстракций. У нас современная экономика, экономика человека. И мерить её через человека надо. А мы стараемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла», — считает Собянин.