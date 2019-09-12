Москва, 12 сентября 2019, 17:56 — REGNUM Снижение инфляции и ключевой ставки стимулировало снижение ставок и по банковским кредитам, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, курс России на дедолларизацию не означает отказа от доллара, так как он «является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара в установленных законом рамках в нашей стране не будет».
Читайте ранее в этом сюжете: Доллар сохранит хождение в РФ, несмотря на дедолларизацию