Москва, , 17:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин негативно отреагировал на идею смягчить налоговую политику в России. Своё мнение он высказал на заседании пленума Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вообще могли бы сказать: давайте НДС снизим, подоходный налог снизим. Понятно, руководители регионов люди бессловесные, они ничего не возразят. Но министр финансов стразу бы рассказал, почему этого нельзя делать. Тут важна стабильность», — считает мэр Москвы.

По мнению Собянина, регионы также является «партнёром» государства в вопросах развития экономики, как и представители бизнеса. И здесь очень важен стабильный подход во взаимоотношениях.

«Если сперва что-то отберём, потом дадим, потом оптимизируем — ничего хорошего не будет. Когда говорим о развитии Москвы, у нас в 2010 году после выхода из кризиса была ситуация, когда Москва была в огромных долгах, настроение было неважнецкое», — сказал Собянин.

Мэр столицы напомнил, что тогда в столице было принято решение сократить расходы бюджета. Это позволило высвободить инвестиции в экономике, считает мэр.

«Мы заново запустили мотор воспроизводства инвестиций и динамики экономики, увеличив объем инвестиций. Теперь мы имеем рост не за счёт бюджета, а за счёт частных инвестиций», — пояснил Собянин.