Лондон, , 17:41 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 12 сентября.

По состоянию на 17:05 на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре опустилась на 2,09% — до $59,45 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $60 за баррель 6 сентября 2019 года.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) тем временем подешевели на 1,90% — до $54,69 за баррель.

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