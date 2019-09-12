Москва, 12 сентября 2019, 17:37 — REGNUM Ключевую ставку Банка России приходилось повышать, чтобы сдержать рост инфляции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 сентября заявила руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минэкономразвития в России, по итогам 2019 года инфляция может составить 3,6−3,8%.
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