Москва, , 17:36 — REGNUM За первое полугодие 2019 года резиденты особых экономических зон Москвы получили 800 млн рублей налоговых льгот, сообщил 12 сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме.

«Резиденты ОЭЗ получили свыше 800 млн рублей налоговых льгот, в аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 462 млн рублей, таким образом, рост составил 74%», — сказал он.

По его словам, за полгода резидентами столичных ОЭЗ стали 18 компаний. Пять из них пришли на площадку в Алабушево, ещё 13 — в Печатниках.