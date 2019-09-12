Москва, , 17:28 — REGNUM Долгосрочный экономический рост РФ Центральный банк оценивает в диапазоне 1,5%-2%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Смягчение денежно-кредитной политики и планируемый рост инфраструктурных или социальных расходов правительства приведут, по нашей оценке, к ускорению темпов роста ВВП до 1,5%-2% в следующем году и к 2020 году до 2−3%, — сказала Набиуллина. — Но все же долгосрочный экономический рост мы пока оцениваем в диапазоне 1,5−2%. Это если сохранятся действующие структурные ограничения. На их преодоление как раз и ориентированы национальные проекты. И если они будут эффективно реализованы, мы считаем, что этот потолок потенциального роста повысится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Гинько, пульс российской экономики замедляется, так как она, как и любая другая современная экономика, не может развиваться без заимствований. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что РФ осталась без чистого государственного долга. Как заметил Гинько, если заимствования падают, снижается уровень долгов регионов, это означает, что в стране стихает экономическая жизнь.

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