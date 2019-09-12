Москва, 12 сентября 2019, 17:28 — REGNUM Долгосрочный экономический рост РФ Центральный банк оценивает в диапазоне 1,5%-2%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Гинько, пульс российской экономики замедляется, так как она, как и любая другая современная экономика, не может развиваться без заимствований. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что РФ осталась без чистого государственного долга. Как заметил Гинько, если заимствования падают, снижается уровень долгов регионов, это означает, что в стране стихает экономическая жизнь.
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