Москва, , 17:22 — REGNUM По итогам 2020 года рост российской экономики может составить 2%. Об этом 12 сентября заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также глава Минэкономразвития отметил, что на уровне 2% останавливаться нельзя и необходимо добиться минимум 3% роста ВВП в год. Для этого необходимо, в том числе, правильно расставить акценты в части бюджетной политики, например, больше внимания уделять развитию инфраструктурных проектов.

«Важно двигаться по пути увеличения долгосрочных сбережений», — заявил Орешкин.

В качестве примера таковых Орешкин назвал проект Минфина России по новой системе добровольных пенсионных отчислений, в рамках которых каждый гражданин смоет выбрать размер пенсионных накоплений и приостановить их при желании.

«Я готов часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные накопления», — сказал Орешкин.