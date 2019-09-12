Ростов-на-Дону, 12 сентября 2019, 17:22 — REGNUM Ростовский перевозчик «АвтоРегионТранс» включён в «чёрный список». Такое решение приняло ростовское управление Федеральной антимонопольной службы.
Автотранспортная компания, обслуживающая маршруты №№ 22 и 44, внесена в реестр недобросовестных поставщиков по причине регулярных нарушений условий перевозок пассажиров.
Весной текущего года ростовский департамент транспорта расторг контракт с перевозчиком. Представители компании обратились в суд, но судебную тяжбу проиграли.