Москва, , 17:18 — REGNUM Относительно кредитной политики в российском обществе есть три основных заблуждения. Об этом сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первое заблуждение — что наша денежно-кредитная политика чрезмерно жёсткая и ограничивает экономический рост. Это не так. Если посмотреть на цифры, у нас кредитование растёт. И не только потребительские кредиты, но и в корпоративном секторе тоже растёт. Сейчас существует положительный кредитный импульс — кредит помогает экономике», — заявила Набиуллина.

Второе заблуждение состоит в том, что кредиты становятся недоступными. По словам председателя ЦБ РФ, сейчас доступность кредитов восстановилась сейчас до уровня 2010−2013 года.

«И третье заблуждение, тоже очень важное, что кредит может быть главным условием для роста инвестиций. Если посмотреть на финансово устойчивое предприятие, то соотношение собственных средств и заёмных это два к одному. Но кредит будет работать на благо только если предприятие прибыльное», — сказала руководитель Центробанка.