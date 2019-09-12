Москва, , 17:17 — REGNUM Центральный банк РФ рассчитывает на то, что реализация национальных проектов будет способствовать росту российской экономики, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября на международной конференции «The future is сonnected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Сегодня мы можем говорить, что мы добились макроэкономической стабильности, на базе которой возможен более высокий экономический рост, — сказала она. — Но пока мы не можем говорить о существенных успехах повышения темпов роста, однако, на наш взгляд, для этого есть все предпосылки. Если говорить об экономической динамике, то сейчас экономика РФ растёт, по нашим оценкам, чуть ниже потенциала. По итогам этого года мы ожидаем экономический рост, рост ВВП на уровне 0,8%-1,3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, как раз рост налогов в связи с реализацией национальных проектов повлиял на темпы экономического роста в России. Кроме того, он отметил, что правительство ещё в 2019 году открыто вышло с прогнозом снижения темпа экономического роста.

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