Москва, , 17:11 — REGNUM Задача правительства РФ — добиться повышения доли инвестиций в ВВП минимум до 25−30%. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие говорят, что вроде бы всё хорошо: есть стабильность, есть стабильные условия для бизнеса, налоговые условия, деньги есть у предприятий. Так почему роста нет? Деньги у предприятий есть — на депозитах предприятий находится 28 трлн рублей. Этот вопрос гораздо глубже и наша задача состоит в том, чтобы понять, что мешает бизнесу, что необходимо бизнесу, чтобы поверить, что владения в российскую экономику даст потом стабильный результат», — заявил Силуанов.

По мнению министра финансов, бизнесу в России мешает устаревшее законодательство, регуляторика, которая отстаёт от сегодняшнего дня. Поэтому правительством РФ было принято решение все акты, которые были ранее приняты и которые мешают, будут исключены.

«Что говорит бизнес — дайте там гарантию стабильности работы, вы постоянно делаете изменения, меняете законодательство, в том числе налоговые, и мы не можем заложить это в наши проекты. Вот есть новый закон для тех, кто готов вкладывать деньги в новые проекты мы даем гарантии стабильности условий. В правительстве договорились и в осеннюю сессию внесем в парламент соответствующий законопроект», — сказал Силуанов.

Эти меры должны дать гарантию инвесторам. При помощи таких мер объём инвестиций планируется увеличить с нынешних 20−21% до 25−30% минимум.