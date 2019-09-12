Москва, , 17:11 — REGNUM Одна из главных задач, которая стоит перед Центральным банком РФ, это создать условия для инвестиций в экономику РФ, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Набиуллина отметила, что в последние годы и Банк России и правительство РФ прикладывали большие усилия к восстановлению и укреплению макроэкономической стабильности, и поэтому после резкого падения цен на нефть в 2014 году и введения санкций Центральный банк проводил уверенно жёсткую денежно-кредитную политику.

«Мы перешли к плавающему курсу рубля, чтобы смягчить влияние внешних шоков на российскую экономику, — сказала она. — В результате мы добились снижения инфляции до цели в 4% в 2017 году, и с тех пор обеспечиваем её поддержание вблизи этого уровня. Правительство, со своей стороны, ввело бюджетное правило, которое позволило существенно снизить зависимость российской экономики от колебания цен на нефть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Жуковского, профицит бюджета РФ достигнут за счёт деградации экономики страны, а из-за бюджетного правила она обескровлена.

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