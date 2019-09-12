Нижний Новгород, , 17:02 — REGNUM Регионы Приволжского федерального округа могут сыграть «определяющую роль» в обновлении флота России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда, об этом заявил на заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО спикер Законодательного собрания Нижнего Новгорода Евгений Лебедев.

На заседании были обсуждены состояние и перспективы развития перевозок внутренним водным транспортом в регионах. Выступивший с докладом по этой теме председатель нижегородского парламента Евгений Лебедев подчеркнул, что возможности судоходства на внутренних водных путях страны сегодня используются не в полной мере. По его словам, в 2000 году на российских реках работала 21 тыс. судов, а сегодня их — 11 тыс. Чтобы улучшить судоходство, до 2035 года, по расчётам специалистов, необходимо построить еще 1775 судов. По словам Лебедева, «определяющую роль в решении проблемы обновления флота могли бы сыграть регионы Поволжья, которые исторически являются центрами проектирования и строительства судов, имеют развитую промышленную базу», отмечается в релизе.

Приволжский полпред Игорь Комаров высказал мнение, что вопрос можно решить за счёт комплекса мер государственной поддержки нормативно-правового, налогового и иного характера. И попросил парламентариев сформировать свою позицию по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на воду было спущено четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», которое построено специалистами нижегородского завода «Красное Сормово» по проекту Морского инженерного бюро. Теплоход стал первым крупным судном такого типа, созданным в России за последние 60 лет.

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Лайнер рассчитан на 329 пассажиров. Передача судна заказчику состоится в I квартале 2020 года. После этого оно будет осуществлять перевозки на дальних круизных линиях из Москвы до Санкт-Петербурга, Астрахани и Ростова-на-Дону. Дальность плавания лайнера — около 6 тыс. км.

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