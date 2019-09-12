Москва, , 16:58 — REGNUM Для инвесторов готовят специальные условия, которые обеспечат им стабильность работы, невзирая на изменения административно-правовых условий. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо этого, он сообщил, что правительство будет работать над снижением административной нагрузки на бизнес.

«Мы должны улучшить условия гарантий для инвесторов. С большим трудом, но завершаем работу по защите капитальных вложений. Конечно, обсуждали с представителями деловых кругов. В этом законе предлагаются важные решения — определения гарантий стабильности условий ведения бизнеса», — отметил Медведев.

При помощи готовящихся поправок в законодательство инвесторам смогут предоставить гарантии неизменности ведения бизнеса путём заключения инвестиционного контракта. Срок, на который выдадут такие гарантии, пропишут в контракте.

«Такого рода соглашения носят гражданско-правовой характер, даже если правовой акт, на основании которого было это соглашение заключено, утратил силу. Рассчитываю на то, что этот документ в ближайшее время будет подготовлен, и мы внесём его в Государственную думу», — сказал председатель правительства.