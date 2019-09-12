Ереван, , 16:58 — REGNUM Жители армянского села Цовинар протестуют против начала эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения, 12 сентября сообщает Информационное агентство Новости Армении.

«Это наши горы. И мы как горы встанем в их защиту. Кто говорит, что разработка месторождения это так безопасно, пусть разрабатывать свой двор», — заявили жители села.

Среди демонстрантов много школьников. Жители села скандируют лозунги: «Мы не допустим», «Мы против эксплуатации Амулсара».

Напомним, 9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, где сказал об отсутствии правовых оснований для запрета начала эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения и попросил разблокировать дороги к руднику. Пашинян отметил, что разработка начнется в начале 2021 года