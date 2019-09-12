Берлин, , 16:53 — REGNUM Решение Европейского центрального банка о введении отрицательной ставки по депозитам может привести к краху финансовой системы Европы, заявил 12 сентября журналистам генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

По мнению Кристиана Севинга, новая ставка — 0,5% принесёт банкам и другим финансовым организациям сотни миллионов евро убытков.

«В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — цитирует Bloomberg слова гендиректора Deutsche Bank.

Напомним, ставка по депозитам была доведена до отметки — 0,5% после длительного применения другой отрицательной ставки со значением — 0,4%,

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