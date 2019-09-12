Бишкек, , 16:52 — REGNUM Депутаты лоббируют в парламенте Киргизии предложение о списании аффилированным с ними компаниям 2,5 млрд сомов (более 2,3 млрд рублей) долгов по налогам. Об этом написала депутат Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter, — передает «ElGezit.kg».

Она утверждает, что внесенный на рассмотрение законодательного собрания список таких фирм парламентарии составляли тайно.

При этом фамилии депутатов-лоббистов Сурабалдиева озвучивать не стала, сославшись на то, что «оставляет это на их совести».

«Бет жок (как не стыдно) — половина, 1,5 млрд сомов (1,4 млрд рублей) списание — частные приХватизированные компании», — подчеркивает политик.