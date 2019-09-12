Душанбе, , 16:50 — REGNUM Первое место по объёмам произведённой промышленной продукции в Таджикистане занимает Согдийская область. На её долю, по данным профильных ведомств страны, за период январь-июль 2019 года приходится 48,3% от общего объёма промышленного производства страны.

По информации источника «Авеста», следом за Согдийской расположилась Хатлонская область — 30,5%, далее следует столица Таджикистана, Душанбе, — 10,4%, районы республиканского подчинения — 10,1%, Горно-Бадахшанская автономная область — 0,7%.

Отметим, что по количеству промышленных предприятий лидерство также принадлежит Согдийской области, на территории которой в настоящее время расположено 642 объекта или 30,2% от общего количества промпредприятий в Таджикистане.

Затем следует Хатлонская область — 581 предприятие или 27,3%, Душанбе — 462 или 21,7%, районы республиканского подчинения — 399 или 18,7%, ГБАО — 44 или 2,1%.

В министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана отметили, что за период с января по июль 2019 года сумма выпуска промышленной продукции составила свыше 14 млрд сомони или более 1,4 млрд долларов.