Бишкек, , 16:49 — REGNUM Доходы республиканского бюджета Киргизии, согласно прогнозам, в сентябре 2019 года должны будут превысить 11 млрд 741,3 млн сомов (около 10 млрд 999 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этой суммы налоговые доходы казны составят более 10 млрд 871,1 млн сомов (около 10 млрд 184 млн рублей).

В том числе: поступления от налоговой службы — более 6 млрд 171,1 млн сомов (около 5 млрд 781 млн рублей), от таможенной службы — 4 млрд 700 млн сомов (около 4 млрд 403 млн рублей), а также от предприятий, занятых в разработке крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» — 401,4 млн сомов (376 млн рублей).

Неналоговые доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам текущего месяца сложатся на уровне около 870,2 млн сомов (более 815 млн рублей).

При этом общие расходы республиканской казны в сентябре 2019 года превысят 11 млрд 630,3 млн сомов (10 млрд 895 млн рублей).