Хьюстон, США, , 16:43 — REGNUM Выступая на прошедшем в американском Хьюстоне международном форуме Argus Methanol, генеральный консул КНР в этом городе Цай Вэй обратил внимание участников, что экономические и торговые противоречия между Пекином и Вашингтоном вызвали прямые негативные последствия для мировой экономики, сообщает 12 сентября Синьхуа.

По словам дипломата, торговая война дестабилизировала международный рынок капитала и финансовые рынки, нарушив глобальные цепочки поставок. Поведение США, связанное с нажимом на Китай, который в Пекине называют «торговым буллингом», по словам консула КНР, противоречит принципам свободы торговли и рыночной конкуренции и тормозит экономическую глобализацию.

Тем не менее, подчеркнул Цай Вэй, несмотря на это, Китай в рамках осуществляемой в стране внутренней политики за последние годы вывел из нищеты и бедности 740 млн человек и стал первой развивающейся страной, которая достигла Целей устойчивого развития ООН. Китай, по его словам, является «не только важнейшим производителем, но и одним из самых важных мировых рынков».

Переходя к теме форума, китайский консул подчеркнул, что по мере социально-экономического развития КНР, в ходе роста уровня жизни и потребления, в Китае растет спрос на разнообразную энергетическую и химическую продукцию, в том числе на метанол. Это создает важный потенциал развития международного сотрудничества в этой сфере, расширяющий возможности выхода на китайский рынок все большего количества мировых компаний, в том числе представляющих США.