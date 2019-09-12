Симферополь, 12 сентября 2019, 16:42 — REGNUM Фонд развития промышленности Крыма окажет поддержку предпринимателям республики. Об этом 12 сентября на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова, которые загружены лишь на 60%.
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