Липецк, , 16:39 — REGNUM В Липецкой области заявления на получение льготной ипотеки под 6% годовых для поддержки жилищного строительства подали 38 семей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Граждане, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй ребенок, может получить льготный кредит по ставке 6% годовых на весь срок выплат. Право на получение займа есть и у матери, и у отца. Состав заемщиков определяется кредитным договором или дополнительным соглашением о рефинансировании, куда могут быть дополнительно включены третьи лица.

«Из 900 тысяч квадратных метров введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72% занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80. Нужно решать проблему. Мы должны показать пример всей стране, как стимулировать индивидуальное жилищное строительство», — заявил врио главы региона Игорь Артамонов.

Кредит может быть использован на покупку жилья, готового жилого помещения или дома с земельным участком по договору купли-продажи на первичном рынке, либо на приобретение собственности на этапе строительства или по договору долевого участия. Государство предоставляет субсидии банкам и АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов (за счет этого для конечного заемщика сохраняется ставка 6% годовых).