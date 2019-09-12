Ульяновск, 12 сентября 2019, 16:37 — REGNUM В Ульяновской области ветроэнергетика становится новой индустриальной специализацией региона. Об этом заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов во время выступления на международной отраслевой выставке по ветроэнергетике Husum Wind, которая проходит в Германии сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Делегация Ульяновской области впервые приняла участие в выставке.
В рамках деловой программы состоялась сессия «Россия — новый рынок для ветроэнергетики: первые успехи и дальнейшее развитие», организаторами которой выступили Внешне-германская торговая палата, Агентство технологического развития Ульяновской области и Российская ассоциация ветроиндустрии. На сессии губернатор Сергей Морозов рассказал о том, как ветроэнергетика и возобновляемая энергетика становится важной частью экономики Ульяновской области.
Он подчеркнул, что ветроэнергетика является «самым быстрорастущим» сектором энергетики в мире, а для региона это — «возможность включиться в технологические цепочки мировых компаний на глобальных рынках». Губернатор отметил, что в регионе продолжат создавать условия для перехода к более глубоким уровням трансфера технологий, наращивая производственные, инженерные и научные компетенции в ветроэнергетике.
В настоящее время в регионе идёт локализации производства компонентов ветротурбин — первым проектом стало производство лопастей «Вестас». Создаётся кластер ветроэнергетики, с индустриальной частью, проектами в образовании и науке. Компания «Вестас» первая реализовала свою программу локализации, начав производство композитных лопастей в Ульяновской области и башен — в Таганроге, а также организовав сборку гондол ветрогенераторов в Нижнем Новгороде.
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Отметим, что в рамках рабочего визита состоялся ряд встреч и переговоров с зарубежными компаниями и бизнес-ассоциациями из сферы ветроэнергетики, в том числе с датской ассоциацией экспортеров ветроэнергетики DWEA, меморандум о сотрудничестве с которой был подписан в сентябре 2018 года.
Также Сергей Морозов обсудил возможности взаимодействия с немецким энергетическим агентством DENA. В частности, принято решение о партнёрстве для научно-образовательного центра. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве будет подписано в ноябре в Берлине на ежегодной конференции DENA.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Петербургском международном экономическом форуме Сергей Морозов заявил, что регион выступит инициатором создания «научно-образовательного центра мирового уровня по возобновляемой энергетике». По его словам, Ульяновская область уже продемонстрировала значительные успехи в отрасли: в 2018 году здесь был построен первый оптовый ветропарк, в 2019 Фондом развития ветроэнергетики компаний Роснано и компанией «Фортум» запущена вторая очередь ветропарка. Также локализовано производство компонентов для ветровых турбин: открыто производство стеклопластиковых лопастей датской компании Vestas. В планах — строительство новых объектов генерации ВИЭ и развитие индустриального кластера производства материалов и оборудования для новой отрасли.
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