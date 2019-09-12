Ульяновск, , 16:37 — REGNUM В Ульяновской области ветроэнергетика становится новой индустриальной специализацией региона. Об этом заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов во время выступления на международной отраслевой выставке по ветроэнергетике Husum Wind, которая проходит в Германии сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Делегация Ульяновской области впервые приняла участие в выставке.

В рамках деловой программы состоялась сессия «Россия — новый рынок для ветроэнергетики: первые успехи и дальнейшее развитие», организаторами которой выступили Внешне-германская торговая палата, Агентство технологического развития Ульяновской области и Российская ассоциация ветроиндустрии. На сессии губернатор Сергей Морозов рассказал о том, как ветроэнергетика и возобновляемая энергетика становится важной частью экономики Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов «Мы видим, как ветроэнергетика становится новой индустриальной специализацией нашего региона. Эта новая отрасль даёт мультипликативный эффект для экономики — стимулирует развитие промышленных предприятий. Тем самым увеличивает приток инвестиций, развитие высокотехнологичных производств, создание рабочих мест».

Он подчеркнул, что ветроэнергетика является «самым быстрорастущим» сектором энергетики в мире, а для региона это — «возможность включиться в технологические цепочки мировых компаний на глобальных рынках». Губернатор отметил, что в регионе продолжат создавать условия для перехода к более глубоким уровням трансфера технологий, наращивая производственные, инженерные и научные компетенции в ветроэнергетике.

В настоящее время в регионе идёт локализации производства компонентов ветротурбин — первым проектом стало производство лопастей «Вестас». Создаётся кластер ветроэнергетики, с индустриальной частью, проектами в образовании и науке. Компания «Вестас» первая реализовала свою программу локализации, начав производство композитных лопастей в Ульяновской области и башен — в Таганроге, а также организовав сборку гондол ветрогенераторов в Нижнем Новгороде.

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Отметим, что в рамках рабочего визита состоялся ряд встреч и переговоров с зарубежными компаниями и бизнес-ассоциациями из сферы ветроэнергетики, в том числе с датской ассоциацией экспортеров ветроэнергетики DWEA, меморандум о сотрудничестве с которой был подписан в сентябре 2018 года.

Также Сергей Морозов обсудил возможности взаимодействия с немецким энергетическим агентством DENA. В частности, принято решение о партнёрстве для научно-образовательного центра. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве будет подписано в ноябре в Берлине на ежегодной конференции DENA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Петербургском международном экономическом форуме Сергей Морозов заявил, что регион выступит инициатором создания «научно-образовательного центра мирового уровня по возобновляемой энергетике». По его словам, Ульяновская область уже продемонстрировала значительные успехи в отрасли: в 2018 году здесь был построен первый оптовый ветропарк, в 2019 Фондом развития ветроэнергетики компаний Роснано и компанией «Фортум» запущена вторая очередь ветропарка. Также локализовано производство компонентов для ветровых турбин: открыто производство стеклопластиковых лопастей датской компании Vestas. В планах — строительство новых объектов генерации ВИЭ и развитие индустриального кластера производства материалов и оборудования для новой отрасли.

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