Симферополь, , 16:36 — REGNUM Промышленные предприятия Крыма загружены лишь на 60%. Об этом 12 сентября на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аристарх Лентулов. Керченский завод. 1930

«На сегодня уровень загрузки составляет порядка 60%, что является недостаточным показателем, и он будет увеличен. На большинстве предприятий сохранилось множество квалифицированных и компетентных кадров», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова.

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