Симферополь, 12 сентября 2019, 16:36 — REGNUM Промышленные предприятия Крыма загружены лишь на 60%. Об этом 12 сентября на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова.
Читайте ранее в этом сюжете: У Крыма нет денег на модернизацию промышленности — Аксёнов
Читайте развитие сюжета: Промышленникам Крыма обещают помощь в обмен на модернизацию