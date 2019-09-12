Брянск, , 16:38 — REGNUM ООО «Брянская мясная компания» привлекли к ответственности за заросшие сорняками земли сельскохозяйственного назначения в Орловской области. Общая площадь неиспользуемых по назначению участков составила 464,5 га. Предприятие пыталось оспорить многотысячный штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

15 заросших земельных участков обнаружили в апреле 2019 года на территории Хотьковского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области. Собственником земли оказалось брянское предприятие. Внеплановая проверка компании показала, что руководство вовремя не провело агротехнические и агрохимические мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

Предприятие пыталось оспорить наказание. 6 сентября 2019 года решением Урицкого районного суда Орловской области постановление было оставлено без изменения, а жалоба юридического лица без удовлетворения.